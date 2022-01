Poeta, romanciera si traducatoarea Nora Iuga, care a implinit pe 4 ianuarie varsta de 91 de ani, deplange cresterea numarului tinerelor talente care aleg emigrarea si uita sa se mai intoarca acasa, afirmand ca se teme ca, in curand, Ziua Culturii Nationale “isi va pierde continutul”. “Iaca, am apucat si anul asta aniversarea zilei mele de nastere, pe 4 ianuarie, cand am implinit 91 de ani, si am apucat si ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu, cand el ar fi implinit 172 de ani. Asadar, amandoi suntem Varsatori si poeti, amandoi familiarizati cu Viena si cu Berlinul, amandoi publicisti, el…