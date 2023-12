Nonconformismul, faza pe brad Delia și-a uimit fanii cand a postat imagini cu bradul sau de Craciun, impodobit cu sacoșe de rafie. Delia a povestit ca s-a dus in piața Obor, a cumparat mai multe sacoșe dar și-a facut și diverse cumparaturi. Ulterior a postat un videoclip cu bradul ei de Craciun, acoperit cu sacoșe de rafie, prinse intre […] The post Nonconformismul, faza pe brad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

