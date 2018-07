Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara comuna pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe a inceput luni audierea lui Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al SIE. Decizia privind audierea lui Gabriel Vlase in comisia parlamentara a fost luata miercurea trecuta…

- Audierea lui Gabirel Vlase este programata de la ora 14.00. Decizia privind audierea lui Gabriel Vlase in comisia parlamentara a fost luata miercurea trecuta de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, fara a fi stabilita insa si o data pentru votul in plen. …

- Deputatul PSD Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), va fi audiat luni in comisia parlamentara pentru controlul activitatii SIE, transmite News.ro . Decizia privind audierea lui Gabriel Vlase in comisia parlamentara…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa stabileasca, in ședința de marți, de la ora 13.30, calendarul audierii in Comisia pentru controlul activitații SIE și validarii de catre plenul reunit al Parlamentului a deputatul PSD, Gabriel Vlase, la șefia SIE, informeaza…

- Calendarul validarii lui Gabriel Vlase ca director SIE se stabileste marti Gabriel Vlase. Foto: facebook.com/gabriel.vlase Calendarul cu privire la audierea si validarea lui Gabriel Vlase ca director al Serviciului de Informatii Externe va fi stabilit marti, 26 iunie, în birourile permanente…

- Intrebat cum a ajuns sa-l propuna pe Gabriel Vlase la conducerea SIE, Klaus Iohannis a raspuns: "Printr-o analiza atenta". "Am analizat candidatii posibili si, tinand cont de experienta, expertiza si pregatirea domnului Vlase, l-am invitat si i-am spus ca analiza a condus la aceasta oportunitate…

- "Judecati voi! Desemnarea lui Gabriel Vlase in functia de director SIE, amanta pentru saptamana viitoare in conditiile in care Dragnea a fost de acord cu numirea, premergator desemnarii lui Vlase de catre Iohannis. De ce? Simplu ... banii inainte ca la..."doamne", adica intai sentinta in procesul…

- "Pupat Piata Independentei ! Solutia cu Gabriel Vlase desemnat de Presedintele Iohannis pentru sefia SIE a multumit pe toata lumea. Solutia rezolva si cele trei mari dileme ale momentului, adica : o revocare, o suspendare si o condamnare. Toata lumea multumita. Buna treaba,…