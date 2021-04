”Nomadland”, marele câștigător al premiilor Bafta 2021. Sir Anthony Hopkins, ”cel mai bun actor”, dar și cel mai aplaudat ”Nomadland” este marele caștigator al Galei premiilor BAFTA de anul acesta. Cel mai aplaudat actor al ceremoniei, care s-a desfașurat virtual, prin videoconferința, a fost Sir Anthony Hopkins (83 ani), care a caștigat premiul pentru ”cel mai bun actor” (pelicula ”The Father”). Marele actor le-a martursit celor care au participat virtual la populara ceremonie din industria cinematografica faptul ca nu se afla in fața televizorului in momentul in care a fost anunțat drept caștigator. ”Sunt intr-un moment al vetii mele cand nu ma mai asteptam sa primesc asa ceva”, a spus actorul cu autoironie ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

