Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a oferit indirect Romaniei șansa sa gazduiasca o uzina auto mare: investiția de 650 milioane euro a Nokian Tyres. A fost o potrivire rara, fiindca nordicii erau in pragul dezastrului, dupa ce s-au retras din Rusia, consecința fiind ca producția mondiala a companiei a scazut cu 80%.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Oradea, la inaugurarea lucrarilor la fabrica Nokian Tyres, prima fabrica de producere a anvelopelor cu emisii zero de CO2 din lume, ca tara noastra are nevoie de proiecte de anvergura care sa aiba o contributie substantiala la dezvoltarea economiei. „Este o…

- Incep lucrarile la prima fabrica de cauciucuri cu emisii zero de dioxid de carbon. Aceasta va fi construita in Oradea și va produce anual sase milioane de cauciucuri. Totodata, fabrica va genera aproximativ 500 de locuri de munca. „Decizia finala, luata in urma analizarii a peste 40 de locatii din Europa,…

- „M-am bucurat sa revin in Bihor, județ aflat intr-un avant de dezvoltare in ultimii ani, și in municipiul Oradea, model de bune practici in privința colaborarii cu Executivul.Am inceput deplasarea in județul Bihor pe șantierul Centurii Oradea – Autostrada A3 (Biharia). Realizata in proporție de aproape…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Oradea, la inaugurarea lucrarilor la fabrica Nokian Tyres, prima fabrica de producere a anvelopelor cu emisii zero de CO2 din lume, ca tara noastra are nevoie de proiecte de anvergura care sa aiba o contributie substantiala la dezvoltarea

- Premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la Oradea, la inaugurarea lucrarilor la fabrica Nokian Tyres si a apreciat ca Romania are nevoie de proiecte de anvergura, potrivit news.ro.”Avem nevoie de proiecte de anvergura care sa aiba o contributie substantiala la dezvoltarea economiei noastre”, a afirmat,…

- ​Nokian Tyres, compania care va construi o mare fabrica de anvelope la Oradea, a avut pierderi operaționale de 18 milioane dolari in primul trimestru din acest an, iar ieșirea de pe piața din Rusia a costat compania peste 330 milioane dolari. Nokian estimeaza ca situația se va imbunatați și menționeaza…

- SCMU Craiova a incheiat pe locul al 7-lea Top 10 LNBM, iar acum este nevoita sa se dueleze cu UBT Cluj in faza play-off-ului . Primele doua dispute vor avea loc in Ardeal, meciul al treilea la Craiova, in timp ce al patrulea duel, daca ar fi nevoie de el, s-ar disputa tot in Oltenia. In fine, daca se…