Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile din ultima perioada afecteaza și taximetriștii. Aceștia cer Guvernului plafonarea prețului la carburanți. Transportatorii in regim de taxi se pregatesc pentru actiuni de protest si cer Executivului masuri urgente de plafonare a preturilor la carburanti, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe Georgian Pop (PSD) in funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. ANRSPS este, din 2020, in subordinea Secretariatului General al Guvernului, pana la acea data fiind in subordinea MAI.…

- Guvernul nu este de acord cu introducerea de noi taxe fara discutarea lor in prealabil cu cei vizați, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, dupa ședința de Guvern de joi. Reactia vine dupa afirmațiile facute de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, care a spus ca vrea taxe „pe lux”, impozite…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat un decret privind numirea lui Ovidiu Reațchi in funcția de președinte al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Instituția, care se afla in subordinea Ministerului de Externe, a fost inființata pe 31 mai 2021,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi stabilit un TVA de 5% de la 1 ianuarie, pe perioada iernii, pentru energia termica livrata populatiei, scolilor, spitalelor si altor institutii. ”Astazi avem pe masa Guvernului OUG-ul privind principalele masuri bugetare…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus Corpului de Control sa verifice achizițiile facute de instituțiile de stat care s-au ocupat de testele de saliva pentru elevi. “Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de documentare privind achizițiile de teste…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Premierul Nicolae Ciuca are, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate dupa confirmarea primelor doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit reprezentantilor Guvernului, ca urmare a confirmarii prezentei…