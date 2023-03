Nokia dezvăluie o interfaţă complet nouă pentru mobil, Pure UI Nokia nu renunta la lupta pentru piata smartphone si dezvaluie o interfata complet noua pentru mobil, Pure UI. Este o creatie a Nokia Design Team, care a inventat un limbaj de design complet nou. E gandit pentru a fi utilizat pe telefoanele Nokia , dar si pe alte produse Nokia. Designul e conceput sa fie flexibil si future proof, e gandit pe mai multi ani si e curat si minimalist. Are ceva din estetica lui Windows 11, si ceva din estetica platformelor trecutului de la Nokia, Meego si Maemo. E folosit si mult albastru, in diferite nuante, culori clasice pentru Nokia, plus o iconografie si font… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

