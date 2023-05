Stiri pe aceeasi tema

- La Vatra Satelor din comuna Salciua, județul Alba, a avut loc, pe 29 aprilie 2023, crosul Salciua Trail Run, organizat de Clubul Sportiv Atletic Cluj. In cadrul evenimentului, peste 800 de sportivi din Ardeal s-au intrecut pe parcursul mai multor probe. Spitalul Județean de Urgența Dr. Constantin Opriș…

- Fortele Aeriene Romane anunta, miercuri, ca aeronave de lupta de mare viteza apartinand Fortelor Aeriene Spaniole vor executa zboruri de antrenament la inaltimi mici in centrul, estul si sud-estul tarii. "Aeronave de lupta de mare viteza apartinand Fortelor Aeriene Spaniole vor executa in perioada 11-13.04.2023,…

- Echipa feminina de popice junioare a clubului CS Electromureș Romgaz Tg.Mureș a cucerit, zilele trecute, al 6-lea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, dupa ce a caștigat turneul final al Campionatului Național desfașurat la Cluj-Napoca. Fetele antrenate de Orosz Istvan și Seres Jozsef au totalizat…

- Politisti ai Sectiei 14 Politie Rurala Ghindari au fost sesizati sambata, 18 martie, referitor la faptul ca dintr-un autoturism parcat in fata unei case din localitate, au fost sustrasi 8.200 de lei. "Ca urmare a activitatilor desfasurate, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca…

- Medicina fizica și recuperare medicala, cum este denumita in prezent specialitatea de recuperare medicala, se ocupa cu prevenția, diagnosticul, tratamentul și managementul reabilitarii persoanelor de toate varstele care prezinta afecțiuni dizabilitate și comorbiditați. Atenția specialistului de recuperare…

- La data de 7 martie a.c., in jurul orei 15.40, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat in trafic un barbat, in varsta de 67 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism aflandu-se sub influența alcoolului. Conducatorul auto a fost oprit de polițiști pe strada…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție nr. 5 – Miercurea Nirajului au depistat, in data de 1 martie, in jurul orei 22.34, pe DJ 151D, la ieșirea din localitatea Sanvasii, un barbat in varsta de 45 de ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un autovehicul, fara a deține permis de conducere corespunzator…

- Polițiști ai Secției 3 Poliție Rurala Raciu au desfașurat vineri, 17 februarie, o percheziție domiciliara in comuna Santana de Mureș, intr-un dosar penal de taiere ilegala și furt de arbori. "In fapt, la data de 13 februarie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Raciu au fost sesizați cu privire…