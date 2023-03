Noile tarife de referință la RCA – valabile din februarie 2023 Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat noile tarife pentru asigurarile auto obligatorii – RCA. Tarifele in cazul mașinilor sub 3,5 tone: Pentru șoferii cu varsta sub 30 de ani, prețurile de referința RCA pleaca de la 1.822 de lei daca au o mașina cu capacitate cilindrica de pana in 1.200 de centimetri cubi și ajung la 4.709 lei daca au o mașina cu capacitate cilindrica de peste 2.500 de centimetri cubi Pentru șoferii cu varsta de 31-40 de ani, prețurile de referința RCA pleaca de la 1.114 lei daca au o mașina cu capacitate cilindrica de pana in 1.200 de centimetri cubi și ajung la 2.832… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

