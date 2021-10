Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat modificarea hotararii privind prelungirea starii de alerta stabilind masuri suplimentare de control al pandemiei de COVID-19, intre care interzicerea, pentru o perioada de 30 de zile, a evenimentelor private, nunti, botezuri, conferinte, workshopuri si limitarea programului magazinelor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, noile restrictii pentru limitarea pandemiei de COVID-19, printre care desfasurarea fara public a competitiilor sportive si interzicerea concertelor si spectacolelor in aer liber. ‘Activitatile competitiilor…

- De astazi, 9 octombrie, au intrat in vigoare noile restricții anti-COVID in Brașov, care interzic circulația persoanelor nevaccinate in afara locuinței in intervalul orar 20.00-5.00, astfel pentru persoanele nevaccinate sunt necesare declarația pe propria raspundere sau adeverința de la angajator. In…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, intr-o noua ședința care a avut loc sambata seara, noile masuri, dupa ce Capitala a trecut de incidenta de 8 la mie. Noile masuri sunt in concordanța cu seria de restricții stabilite de Guvern pentru persoanele nevaccinate. Masurile…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București a hotarat ca incepand de pe 3 octombrie, ora 00.00, in București se inchid cinematografele, se interzic activitațile recreative și sportive desfașurate in aer liber, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) și se…

- Romania a inceput sa inregistreze zilnic un numar mare de cazuri infectate cu Covid-19, astfel fiind fața in fața cu valul patru al pandemiei, autoritațile au intervenit cu noi masuri. In urma cu scurt timp, Raed Arafat a declarat care sunt noile restricții ce vor putea fi impuse daca cazurile infectate…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca evoluția numarului de infectari cu Covid-19 este intr-o continua analiza, iar masurile prevazute in Hotararea de Guvern privitoare la carantinarea unor localitați au inceput deja sa fie aplicate. Arafat a explicat ca exista și alte masuri care se iau, pana se ajunge…

- Comitetul National pentru situatii de Urgenta propune noi masuri de la 1 august referitoare sa desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment, in funtie de incidenta cazurilor de COVID-19. Restrictii legate de numarul participantilor sunt impuse si in cazul evenimentelor private…