- Apple și-a batut joc de durerea ucrainenilor prin decizia de a prezenta in aplicațiile sale peninsula Crimeea ca parte a Federației Ruse. O declarație in acest sens a fost facuta, prin intermediul unei postari pe Twitter, de catre ministrul de Externe de la Kiev, Vadim Pristaiko.

- Financial Times: Cei 6 auditori de top, testați cu privire la capacitatea de a face fața unor șocuri ● Kathimerini: Grecia-China: Au fost semnate 16 acorduri si o declaratie comuna ● Les Echos: Disney, Netflix, HBO, Apple ...: in spatele bataliei pe conținut, sta razboiul prețurilor ● Mediapool: Avocat…

- Grupul sud-coreean Samsung este in continuare lider mondial, urmat de grupul chinez Huawei, care si-a conservat pozitia secunda in pofida sanctiunilor americane, si Apple, sustine firma de cercetare de piata. 'Piata mondiala de smartphone-uri a crescut pentru prima data dupa trimestrul trei 2017…

- Boosteroid.com aduce cele mai tari jocuri la 9,99 euro! Platforma de gaming in cloud boosteroid.com care a fost lansata zilele trecute in premiera in Romania vine cu noi surprize. Cu numai 9,99 euro pe platforma boosteroid.com poti sa joci toate aceste jocuri de pe orice calculator, chiar…

- Apple a prezentat cele trei modele din seria iPhone 11 iar in aceasta luna vor ajunge la primii clienți. In Romania prețurile "la liber" sunt intre 3.800 lei pentru iPhone 11 și 7.850 lei pentru iPhone 11 Pro cu maxima capacitate de stocare. iPhone 11 are ecran de 6,1 inci, 11 Pro are 5,8 inci, iar…

- Xiaomi Mi MIX Alpha: noul smartphone: specificații, preț și lansare. Xiaomi Mi MIX Alpha este noul smartphone, conceput sa depașeasca toate modelele propuse de Apple, Samsung și Huawei, macar la nivel de concept.

- O serie de recenzii favorabile lui IPhone 11 arata ca merita cumparat noul model in defavoarea lui Iphone 10, cel puțin din punct de vedere al calitații imaginilor surprinse de camera foto, dar și a autonomiei crescute oferite de baterie și procesorul mai economic din punct de vedere al consumului de…

- Modelul iPhone 11 a fost primul anuntat, fiind modelul de baza anuntat pentru noua generatie a telefoanelor Apple. Acesta va fi disponibil in mai multe culori (negru, verde, galben, mov, rosu si alb), iar pretul de pornire este de 699 de dolari. iPhone 11 va pastra ideea de design conceputa pentru iPhone…