Noile criterii de instituire a carantinei, publicate în Monitorul Oficial Noile criterii de instituire a carantinei, publicate in Monitorul Oficial Foto: Arhiva/ MApN Aproape 50 de localitați sunt înca în carantina. Ieri, masura a fost prelungita pentru trei comune din Ilfov, județ lider la nivel național în privința incidenței COVID - 7,15 cazuri la mia de locuitori, cumulat în ultimele 14 zile; urmeaza Capitala cu puțin peste 6 la mie și Cluj - ușor sub acest prag. Alte 10 județe sunt zone roșii, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori. În Monitorul Oficial au fost publicate, ieri, noile criterii de instituire… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

