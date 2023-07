Noile cercetări demonstrează beneficiile pe care le are cafeaua espresso Cercetarile arata ca espresso poate avea un efect benefic asupra prevenției Alzheimerului, conform testelor preliminare in vitro efectuate in laborator. Indiferent daca este savurat simplu sau in diverse bauturi, acesta ofera iubitorilor de cafea nu doar o doza de cofeina ultra-concentrata, ci și un posibil beneficiu pentru sanatatea creierului, scrie Medical Xpress. Cercetarea a fost publicata in Journal of Agricultural and Food Chemistry. CITESTE SI 'Chiar și Forțelor Armate SUA le-ar fi foarte greu sa treaca prin straturile defensive ruse' - Observațiile unui analist militar care a mers… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI 'Chiar și Forțelor Armate SUA le-ar fi foarte greu sa treaca prin straturile defensive ruse' - Observațiile unui analist militar care a mers…

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de analiști militari a calatorit recent de-a lungul liniei de front din Ucraina pentru a ințelege de la fața locului dinamica celui mai brutal razboi terestru din Europa dupa cel petrecut intre 1939 și 1945, iar evaluarea unuia dintre ei trage un semnal de alarma pentru forțele armate ale Kievului,…

- Lenea nu este doar o lipsa de motivație și de energie. Ar trebui sa fie considerata un semnal de alarma pentru probleme mai grave de sanatate, mintala sau fizica, spun specialiștii, și vin cu dovezi in acest sens.Un studiu recent publicat in Journal of Health Psychology sugereaza ca exista o legatura…

- DE CE A FOST IMPUS CAPACUL FIX, ATAȘAT DE STICLA DE PLASTIC LA BAUTURILE RACORITOARE Sticlele de Coca-Cola și de alte bauturi racoritoare nu vor mai arata la fel precum cele cu care ne-am obișnuit. Capacul fix la sticlele din plastic cu bauturi racoritoare de suc va fi obligatoriu din 2024. Noile capace…

- DE CE A FOST IMPUS CAPACUL FIX, ATAȘAT DE STICLA DE PLASTIC LA BAUTURILE RACORITOARE Sticlele de Coca-Cola și de alte bauturi racoritoare nu vor mai arata la fel precum cele cu care ne-am obișnuit. Capacul fix la sticlele din plastic cu bauturi racoritoare de suc va fi obligatoriu din 2024. Noile capace…

- Atunci cȃnd vrei sӑ ai o dimineațӑ reușitӑ și cȃnd vrei sӑ ȋți ȋncepi ziua cu bucurie, pregӑtește o cafea cu aromӑ ȋmbietoare și puternicӑ, ce te va ajuta sӑ te trezești, sӑ ai energie și care ȋți va ȋncȃnta simțurile. Vei avea o pornire frumoasӑ a zilei și va determina o stare de bine pe tot parcursul…

- Modul in care percepem o iluzie optica poate dezvalui care parte a creierului nostru este mai dominanta, ceea ce, la randul sau, poate spune multe despre personalitatea noastra.O schița care infațișeaza atat un iepure, cat și o rața este un astfel de exemplu despre care se spune ca arata cat de repede…

- Indiferent de industrie, sustenabilitatea devine tot mai prezenta in mediul de afaceri. A fi conștient de influența pe care propriul business o poate avea asupra mediului inconjurator este un mesaj clar pentru consumatori, dar și o mișcare de afaceri inteligenta. Daca vrei sa iți deschizi o afacere…

- Gatește rapid și delicios cu noile gratare premium pe gaz de la PEFOC Imediat dupa tradiționalul gratar gradina pe carbuni, gratarul cu gaz este una dintre cele mai populare metode de gatit in aer liber și are o mulțime de avantaje fața de alte metode de gatit. In acest articol, meșterii sibieni in…