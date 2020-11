Noii James Bond, omagiu primului 007, actorul Sean Connery Numeroase personalitati din lumea cinematografului i-au adus un omagiu actorului scotian, primul care a dat viata personajului James Bond, in „Dr. No” (1962). Fiecare dintre actorii care i-au calcat pe urme in rolul agentului „007” l-a privit cu „veneratie si admiratie”, a declarat Pierce Brosnan, interpretul personajului James Bond in 4 filme. „Sir Sean Connery , ati fost cel mai mare James Bond al meu, al baiatului care am fost odinioara si al barbatului care a devenit el insusi James Bond”, a marturisit Pierce Brosnan. Un alt interpret al lui „007”, britanicul Timothy Dalton a laudat „prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Actorul scotian Sean Connery, decedat la varsta de 90 de ani, suferea de dementa si s-a stins ''pasnic'', potrivit sotiei artistului, citata duminica de tabloidul The Mail, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.''Cel putin a murit in timpul somnului, foarte pasnic. Am fost alaturi de el tot timpul…

