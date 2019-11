„Noiembrie Negru”: şase capturi impresionate de stupefiante în doar şase zile Acesta a fost urmarit de o perioada buna de catre politisti, iar zilele trecute, cand a cules mugurii de canabis din serele sale indoor din satul Icusesti din judetul Neamt, a fost „ridicat" de catre politistii de la Antidrog - BCCO Iasi si DIICOT Iasi. Acesta era foarte ascuns si banuitor incat politistii care l-au filat au trebuit sa schimbe des masinile cu care il urmareau zi si noapte. Maties a recoltat zilele trecute mugurii de cannabis si i-a iesit o can (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

