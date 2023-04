Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, pledeaza pentru adoptarea proiectului initiat de senatorul Eugen Tapu-Nazare privind acordarea de tichete de vacanta si angajatilor din domeniul privat, el spunand ca proiectul este unul „de sustinut”.Proiectul e inca in dezbatere„E un proiect depus, e in dezbatere,…

- Comisia pentru turism din Senat a initiat consultari cu mediul de afaceri si operatorii din turism pentru acordarea de vouchere de vacanta in mediul privat. Un proiect de lege, aflat in curs de adoptare, stimuleaza acordarea tichetelor de vacanta in mediul privat, in valoare de 1.450 de lei/angajat/an. …

- In data de 21 martie 2023, la Senatul Romaniei- Comisia Economica, Industrii și Servicii, a avut loc dezbaterea pe propunerea legislativa privind acordarea de vouchere de vacanța și salariaților din sectorul privat, in cuantum de 1.450 lei/anual, deductibile din impozitul pe venit și/sau CAS. Au fost…

- Guvernul roman ofera vouchere de vacanța bugetarilor, pe care aceștia le pot folosi sa mearga in concedii aproape gratuit. Angajații romani din mediul privat ar putea incepe sa primeasca și ei aceste vouchere, potrivit unei propuneri votate, marți, in Parlament.Angajații din mediul privat ar putea…

