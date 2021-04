Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au fost raniti, joi seara, in confruntarile din Ierusalimul de Est dintre evreii activisti de extrema dreapta, palestinieni si politia israeliana, relateaza BBC preluat de news.ro Sute de evrei ultranationalisti, care au scandat „Moarte arabilor!”, s-au confruntat cu demonstrantii…

- 'O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian'', a indicat armata intr-un mesaj adresat presei. Contactata de AFP, o purtatoare de cuvant a armatei a precizat ca proiectilul a cazut pe un teren viran, in sudul tarii.Cu putin inainte de acest tir, care nu a fost revendicat pentru moment,…

- Militanti islamisti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, marti, mai multe rachete spre sudul Israelului, in contextul in care premierul in functie, Benjamin Netanyahu, efectua o deplasare electorala, in...

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, este protagonistului unui clip amuzant de promovare a vaccinarii impotriva COVID-19. El apare alaturi de diverse personaje care contesta eficienta serului impotriva noului coronavirus, iar premierului ofera raspunsuri lamuritoare.

- Parlamentul sloven s-a reunit luni pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului conservator Janez Jansa, acuzat de opozitie ca profita de pandemia de coronavirus pentru a submina statul de drept, relateaza France Presse. "Sunteti aici pentru a alege intre o democratie autoritara…

- Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a anuntat ca medicamentul EXO-CD24, folosit in tratarea COVID , a inregistrat rezultate foarte bune, iar 29 din 30 de pacienti s-au vindecat in cinci zile, transmite Digi24 . „Acest medicament minune este un fel de proteina biologica,…

- "Se folosește o proteina biologica care se numește ...Extro 24, care este o proteina care se folosește in cercetarea cancerului. S-a folosit pentru tratamentul unor cazuri foarte grave, intermediare și grave inainte ca sa se ajunga la resuscitare la 30 de persoane. Acest medicament este foarte ușor…

