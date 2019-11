Noi victime descoperite după cutremurul din Albania. Bilanţul a ajuns la 49 de morţi şi aproape 1.000 de răniţi Tragedia din Albania a distrus o comunitate intreaga. Autoritatile din Tumane au inceput sa demoleze toate cladirile afectate in urma cutremurului. Agoniseala de-o viata a oamenilor a fost inghitita sub tone de moloz. Grav este ca aici au murit mai multe persoane, au fost prinse sub daramaturi, iar acum rudele isi conduc mortii pe ultimul drum. Este disperare fara margini, pentru cei care au trait in acesta zona, oamenii nu doar ca au ramas fara cei dragi, au ramas si fara locuinta, fara bunuri, fara bani, fara documente, practic in acest moment viata lor este pusa la pamant. Urmariti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La patru zile de la cutremurul istoric din Albania, sperantele palesc pentru cei care asteapta vesti despre rudele aflate inca sub daramaturi, scrie observator.tv. Bilantul a ajuns astazi la 50 de morti. Voluntari romani si cainii lor special instruiti sa intervina la dezastre participa la misiunile…

- In intreaga Albanie, oamenii ar fi trebuit sa sarbatoreasca ziua nationala, dar sarbatoarea s-a transformat in doliu. Pe fetele albanezilor se citeste suferinta, teama, dar si incertitudinea zilei de maine. Locuitorii din Durres sunt la limita disperarii. Au ajuns sa stea de mai bine de 48…

- Situația ramane dramatica in Albania. Salvatorii din Romania, alaturi de cei din Albania, continua cautarile oamenilor prinși sub daramaturi. Bilanțul este sumbru, peste 30 de morți, dupa cel mai puternic sesim din ultimii 40 de ani in regiune.

- Doua persoane au fost impușcate in parcarea unei școli din SUA. Autoritațile spun ca este vorba de un caz de violența domestica, relateaza Agerpres.Incidentul a avut loc marți in parcarea școlii Sarah J. Anderson din Vancouver, statul Washington.Un barbat a impușcat doi adulți. Acesta s-a indreptat…

- Albania trece prin cea mai dezastruasa zi. Peste 24 de cutremure au avut loc in mai puțin de o zi, iar grav este faptul ca unele dintre ele sunt foarte puternice, iar in urma acestora și-au pierdut viața numeroase persoane. Romania a decis sa trimita o echipa de cautare-salvare, dar și doua avioane…

- Konstantinos Passaris, care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru o crima comisa in anul 2001 va fi extradat in Grecia. Un judecator de supraveghere a avizat favorabil extradarea celui supranumit și „Fiara din Balcani”. Passaris a fost condamnat la inchisoare pe viața in anul 2003, dupa ce…

- Cristian Tudor Popescu este de parere ca autoritațile din Romania sunt nepasatoare in fața problemelor cu care se confrunta cetațenii. Gazetarul a analizat modul in care instituțiile statului au acționat in ultimele luni in cazurile Caracal, Brazi, Baicoi și Timișoara. CTP: „Am evoluat in ochii autoritaților,…

- Anunț important al ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. Acesta a anunțat sambata seara numeroase schimbari pentru șoferii din Romania. Autoritatile vor adopta, in perioada imediat urmatoare, masuri suplimentare de control pentru tahografe, in cazul TIR-urilor si masinilor care transporta marfa,…