- Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie sa se extinda la 60.000 de metri patrați și sa gazduiasca peste 2.000 de cadre medicale. Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va gazdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decat cel proiectat…

- O familie din Emiratele Arabe Unite, venita din Wuhan, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, a anunțat miercuri ministerul sanatații din EAU, potrivit Reuters.Este primul caz cu noul coronavirus chinez confirmat în Emirate, un nod de transport aerian major, aeroportul din Dubai fiind…

- Un virus misterios, aparut in China, a ucis 56 de persoane si a imbolnavit mii de oameni, potrivit autoritatilor din statul asiatic. Boala s-a extins si in alte tari. Va prezentam toate informatiile pe care le avem in acest moment despre aceasta amenintare - citește explicațiile managerului Institutului…

- Cel mai negru cosmar s-a adeverit. Un pasager suspect de coronavirus a ajuns pe Otopeni in aceasta dupa-amiaza. A venit cu o aeronava din Tel Aviv. Din timpul zborului, autoritatile au fost alertate. Imediat, a fost instituita procedura de urgenta. Atat pe aeroport, cat si la spitalul de boli infectioase,…

- Momente de panica sambata, 25 ianuarie! Un pasager suspect de coronavirus a ajuns in aceasta zi pe Aeroportul Otopeni din Capitala. Barbatul a venit cu avionul de la Tel Aviv și a marturisit ca, in urma cu trei luni, a fost și in China.

- Sectorul turistic din China incepe sa resimta impactul extinderii epidemiei cu coronavirus, in condițiile in care peste 400 de milioane de chinezi sunt așteptați sa calatoreasca pentru Anul Nou Lunar, care incepe vineri, relateaza BBC, potrivit Mediafax.De obicei perioada este cea mai aglomerata…

- Un prim caz de coronavirus provenind din China a fost depistat în SUA, în apropiere de orașul Seattle, au anunțat marți autoritațile sanitare americane, potrivit AFP.Anterior, și postul de televiziune CNN a anunțat, citând surse din cadrul Centrului american pentru Controlul…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…