Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat modificarile și a atașat noile harți de trafic. Astfel, in 7 zone importante din Capitala se introduc sensuri unice pentru traficul rutier și benzi unice pentru transport in comun, dar și piste pentru bicicliști. Potrivit…

- Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca in Bucuresti se va circula mai rapid, din luna aprilie, dupa implementarea unor solutii de trafic, informeaza Agerpres. Stelian Bujduveanu a precizat ca din luna aprilie vom circula mai rapid in Bucuresti. „Ce am lucrat…

- Primaria Capitalei vrea sa introduca mai multe sensuri unice in București și benzi pentru transportul in comun pentru a rezolva problema traficului aglomerat. Deocamdata sunt proiecte pilot, care ar urma sa transforme circulația in zona de nord a orașului. Mai mult, autoritațile vor sa creeze…

- Gabriela Firea a anunțat ca in Programul Ministerului Familiei se vor putea inscrie femei cu varsta intre 20 si 45 de ani, iar cuplurile care aplica pot fi persoane casatorite sau necasatorite. Se pot inscrie pentru decontarea FIV si femei singure, iar suma maxima decontata va fi de 4.500 de euro, menționeaza…

- O fetița a fost rapita de pe o strada din Capitala, alaturi de mama ei. Agresorul a incercat chiar sa fuga cu o mașina, dar a fost prins. El este fostul iubit al femeii și ar fi facut totul din gelozie.

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- 20 de autoturisme au fost implicate intr-un carambol, joi dimineata, pe strada Iuliu Hateganu din Capitala, fara a rezulta victime, informeaza Biroul de presa al Brigazii Rutiere. Traficul este restrictionat pe strada Iuliu Hateganu, intre soseaua Vitan Barzesti si Splaiul Unirii, pe ambele sensuri.…

- Gabriela Firea l-a criticat pe actualul primar al Capitalei, intr-o postare pe Facebook. Ea a cerut anularea biletelor contra-cost la intrarea de la Targul de Craciun."In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit primarului general sa anuleze de indata taxa de intrare de 7 lei pentru…