CJSU Prahova a actualizat restricțiile valabile in fiecare a localitate a județului, in funcție de ratele de incidența calculate astazi, dar și de noile reglementari valabile la nivel național, in localitațile cu incidența peste 6 la mie. In 17 localitați, cu incidența peste 6 cazuri active la 1.000 de locuitori, se instituie carantina de noapte. In localitațile cu incidența intre 6 și 7,5 la mie (Surani, Campina, Batrani, Baicoi, Berceni, Blejoi, Draganești și Telega), aceasta este valabila doar de vineri pana duminica, insa in cele cu rata infectarilor peste 7,5 la mie (Paulești, Teișani, Valcanești,…