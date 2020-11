Stiri pe aceeasi tema

- Executivul analizeaza joi seara, in sedinta de la Palatul Victoria, un nou set de restrictii menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus, in conditiile in care in Romania au fost inregistrate 9.714 de noi persoane infectate, 121 de decese in 24 de ore si 1.014 pacienti internati la ATI. Va prezentam…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in aceasta seara o hotarare in contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Art. 1 Incepand cu data prezentei hotarari la nivel național, se instituie obligația purtarii maștii de protecție, astfel incat sa acopere…

- Executivul a adoptat joi seara, in sedinta de la Palatul Victoria, un nou set de restrictii menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus, in conditiile in care in Romania au fost inregistrate 9.714 de noi persoane infectate, 121 de decese in 24 de ore si 1.014 pacienti internati la ATI.

- Judetul Alba: Rata de infectare, peste patru la mia de locuitori #Covid Pragul incidenței cazurilor de COVID cumulata la 14 zile, de la care purtarea maștii de protecție și în spațiile deschise devine obligatorie, va scadea de la trei cazuri la mia de locuitori la 1,5 cazuri la mie. Hotarârea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie in toate localitatile din judetele unde incidenta depaseste 1,5/1.000 de locuitori, iar in judetele in care rata de infectare este mai mica de 1,5, purtarea mastii sa fie obligatorie in…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus, luni, obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise. De asemenea, toate unitatile de invatamant trec la scenariul rosu.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi restricții, in contextul in care numarul cazurilor zilnice de COVID-19 nu coboara sub 3.000. Acestea vor intra in vigoare din 15 octombrie, atunci cand va fi prelungita starea de alerta. Autoritațile apeleaza la noi restricții pentru a limita…

- Guvernul ceh a anuntat luni, 17 august, ca purtarea mastii sanitare de protectie va fi din nou obligatorie de la 1 septembrie in mijloacele de transport public si in mai multe spatii inchise. Decizia a fost luata in urma inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite agenția Reuters, citata…