- Consilierii locali au votat zilele trecute un proiect de hotarare care prevede modificarea proiectului axa de transport Garii – Decebal- Andrei Mureșan – Nasaudului. Printre modificari se numara și dotarea pasajului subteran din zona Pieței Decebal cu scari rulante. Doar acestea ar urma sa coste 670.000…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea parțiala a furnizarii apei potabile, astazi, 14 martie 2023, incepand de la ora 11:15 pana la ora 15:00, in Bistrița, pe strada Sergent Major Octavian Popa și strazile adiacente. „Va asiguram ca…

- Atac in zona Garii de Nord din Capitala. O femeie care se afla pe trotuar a fost ranita de un barbat care a atacat-o din senin cu un cuțit. Femeia a incercat sa se apere, dar a suferit mai multe rani. Chemata de urgența, poliția a reușit sa il rețina pe atacator.

- O parte a strazii Doamna Ghica este inchisa circulației auto, informeaza Primaria Capitalei. Maaura este necesara in condițiile in care la pasajul din zona se monteaza ultimele elemente metalice ale tablierului.

- Restricții de circulație in sectorul Centru al capitalei. IGP informeaza, ca va fi sistata circulația rutiera pe strada Arhanghel Mihail, tronsonul cuprins intre bulevardul Grigore Vieru și strada Petru Rareș, pana la data de 19 aprilie a anului curent.

- Pasajul subteran ce ar urma sa fie amenajat in zona garii și-a dublat costurile peste noapte. In proiectul de buget acesta apare estimat la nu mai puțin de 100 de milioane de lei, primarul Ioan Turc precizand ca este o suma…maximala, care ia in calcul și eventualele probleme ce pot aparea. Municipalitatea…

- O data cu inaintarea lucrarilor in zona Decebal, porțiuni ale Bulevardului au fost deschise circulației auto. La ieșirea de pe strada Ghiocelului, cineva a „uitat” molozul in drum. Șoferii cer eliberarea caii de acces: Bulevardul Decebal, porțiunea dintre intersecțiile cu Crinilor și Zimbrului, a fost…

- Lucrarile de pe porțiunea inchisa a Bulevardului Decebal trebuiau finalizate pana in 31.12.2022. ”Preconizez ca va mai dura pana in martie- aprilie. Și vom mai avea șantiere, inchidem alte porțiuni. Dar firmele constructoare trebuie sa știe ca vom face un raport public bilunar privind evoluția lucrarilor!”…