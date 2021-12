Noi repere pentru 5 to go, în 2022: Încă 200 de unități și dezvoltare accelerată la nivel național (P) Cu aceste premise, obiectivele setate pentru 2022 sunt curajoase: deschiderea a 200 de locații noi, cu viziunea de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele in Romania, in urmatorii 5 ani. Totodata, 5 to go va continua sa inoveze la nivel de produse și pregatește multe noutați pentru consumatori. Creșterea cifrei de afaceri, dupa un an de scadere, este rezultatul eforturilor de dezvoltare a numarului de unitați, dar și al creșterii mediei de bon, ca urmare a diversificarii portofoliului de produse, prin introducerea de noi game premium. Anul acesta, au fost deschise pana acum 90 de cafenele, iar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur puternic în România, astazi, 30 noiembrie 2021, resimțit în mai multe orașe, cu magnitudinea de 4.2. Cutremur puternic, astazi, 30 noiembrie 2021, în România, resimțit în mai multe orașe. Potrivit Institutului Național pentru Fizica pamântului…

- Bolt sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei cu cea de-a 20-a lansare in țara, in Capitala Unirii: Alba Iulia Bolt sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei cu cea de-a 20-a lansare in țara, in Capitala Unirii: Alba Iulia Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing…

- Potrivit INFP, cutremurul s-a produa la ora 4:04, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 104 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59 km E de Brasov, 66 km NE de Ploiesti, 120 km N de Bucuresti, 126 km S de Bacau, 131 km V de Braila, 133 km V de Galati, 136 km NE de Pitesti,…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,1 grade a avut loc, miercuri dimineața, la ora 5:03, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 132 de km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60 km E de Brasov, 63 km NE de Ploiesti, 117 km N…

- Doua cutremure s-au produs, miercuri dimineața, in Romania. Potrivit INFP, primul seism s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, la ora 1:58. Seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la o adancime de 104 km, in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brasov, 91 km NE de Ploiesti,…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca in Romania au avut loc doua seisme in ultimele ore. In ziua de 14 octombrie, la ora 03:40:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea…

- Cutremurul s-a produs la adancimea de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brașov, 89km S de Bacau, 106km NE de Ploiești, 110km V de Galați, 114km NV de Braila, 156km N de București, 169km SV de Iași, 177km NE de Pitești, 199km E de Sibiu, 214km SV de Chișinau.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…