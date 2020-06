Noi reguli pentru turiștii care merg în vacanță în Grecia. Primesc un cod de bare Toți turiștii care vor intra in Grecia vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online cu mai multe date, conform […] The post Noi reguli pentru turiștii care merg in vacanța in Grecia. Primesc un cod de bare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizie in premiera in Grecia. Toți turiștii care vor ajunge acolo vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online…

- Marea majoritate a grecilor – 89 %- vor ca turistii sa fie supusi unui test pentru noul coronavirus inainte de a intra in tara lor, potrivit unui sondaj realizat de institutul demoscopic ALCO, citat miercuri de EFE, transmite Agerpres. Cu aproape doua saptamani inainte ca Grecia – una dintre tarile…

- O noua fotografie, postata tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, il infațișeaza pe Ludovic Orban fumand… chiar in sala in care se țin ședințele Guvernului. „Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe luna, cu personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, din…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu se vor da bani sau vouchere oamenilor care accepta sa se testeze, scrie digi24.ro. Gabriela Firea a facut aceste precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de luni. „Vreau sa subliniez,…

- Ministerul Sanatații le-a facut plangere penala fostului secretar general și fostului manager al Spitalului Universitar pentru o presupusa incalcare a unor regulamente ale unitaților de primiri urgențe. Situația, daca se va dovedi a fi adevarata, este in oglinda cu cea a președintelui CJ Suceava, Gheorghe…

- Excursiile cu cortul sau cu rulote ar putea deveni, cel putin in urmatorii doi-trei ani, un nou trend in materie de vacanțe, a declarat medicul Valeriu Gheorghita, de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Carol Davila”, pentru AGERPRES. In condițiile in care masurile impuse de starea de…

- Grecia și Croația, doua destinații favorite pentru turiștii romani, dar și din alte țari ale lumii, vor face controale stricte pentru a se asigura ca turiștii veniți in țara lor nu sunt infectați cu noul coronavirus. In Grecia, ministrul turismului spune ca vizitatorii vor avea nevoie de un fel de pașaport…