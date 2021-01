Noi reguli pentru românii care vor să meargă în Franța în această perioadă

Toate persoanele cu vârsta de peste 11 ani care sosesc în Franta pe cale aeriana sau maritima din tarile spatiului european vor prezenta, la îmbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosirea în Franta, în plus fata de masura prezentarii unui test tip PCR negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Noi reguli pentru românii care vor sa mearga în Franța Noipentru românii care vor saîn Franța Potrivit unui comunicat transmis de MAE,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au luat noi masuri pentru intrarea in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare vineri, ora 4:00 a.m. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile…

- Persoanele care sosesc in Polonia in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021, din statele membre UE, inclusiv Romania, cu avionul sau cu autocarul trebuie sa intre in carantina (la o locație declarata la sosire, pentru o perioada de 10 zile, cu suportarea cheltuielilor aferente. Ministerul Afacerilor…

- Persoanele care sosesc in Polonia in perioada 28 decembrie 2020 - 17 ianuarie 2021, din statele membre UE, inclusiv Romania, cu avionul sau cu autocarul trebuie sa intre in carantina, la o locație declarata la sosire, pentru o perioada de 10 zile, cu suportarea cheltuielilor aferente de catre persoanele…

- Toate persoanele care nu au resedinta in Belgia trebuie sa prezinte din data de 25 decembrie, la sosirea dintr-o zona rosie - in care este inclusa si Romania - rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii pe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile elene au actualizat conditiile de intrare in tara, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Astfel, starea de carantina (lockdown) a fost prelungita pana la data de 7 ianuarie 2021, pe fondul eforturilor de limitare a raspandirii virusului…

- Romanii vor avea acces, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, la serviciile medicale pe teritoriul Regatului Unit, in baza prevederilor legislației naționale din aceasta țara, a anunțat CNAS intr-un comunicat de presa. “Perioada de tranzitie, pe care o parcurgem dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea…

- Președintele Klaus Iohannis este încrezator cu privire la prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Șeful statului a subliniat ca nu va fi vorba despre nici un fel de discriminare, iar persoanele din localitațile carantinate vor putea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile din data de 14 noiembrie, o serie de masuri privind perioada de proces electoral pentru alegerile parlamentare. Astfel, conform hotararii, pe perioada procesului electoral (in cadrul…