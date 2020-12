Noi reguli de călătorie pentru Cehia. Anunțul făcut de MAE Cehia a schimbat condițiile de calatorie pentru cetațenii romani care au planficata o deplasare pe teritoriul acestui stat. Conform MAE, deplasarile in Cehia sunt permise doar in baza unor motive bine intemeiate. Aici se incadreaza intoarcerea la resedinta, relatii de munca, studii, probleme de familie. Sunt interzise calatoriile turistice in Cehia. Toți cei care au o calatorie imn Cehia trebuie sa completeze inainte Formularul electronic de localizare (Public Health Passenger Locator Form) disponibil la adresa www.prijezdovyformular.cz . La intrarea in Cehia, cetațenii sunt obligați sa prezinte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot intra in Cehia numai pentru motive bine intemeiate, respectiv intoarcerea la resedinta, relatii de munca, studii, probleme de familie, fiind excluse calatoriile in scop turistic, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe anunta ca toate persoanele din Romania…

- Astfel, conform informațiilor comunicate de autoritațile cehe, persoanele care calatoresc din Romania in Republica Cehia, pot intra pe teritoriul ceh numai pentru motive bine intemeiate, respectiv intoarcerea la reședința, relații de munca, studii, probleme de familie, fiind excluse calatoriile in scop…

- Persoanele care calatoresc din Romania in Republica Cehia pot intra pe teritoriul ceh numai pentru motive bine intemeiate, fiind excluse calatoriile in scop turistic, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis agerpres . De asemenea, toate persoanele care calatoresc pentru…

- Alegeri Parlamentare 2020. Romanii din diaspora au in acest an doua zile la dispoziție pentru a-și alege senatorii și deputații: sambata și duminica. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Votarea se desfasoara intre orele 7:00 – 21:00…

- Din cauza restricțiilor de calatorie, orașul din nordul Finlandei nu mai este asaltat de turiștii din intreaga lume, ca in trecut. In luna august 2020, de exemplu, cu 78% mai puțini oameni au vizitat orașul fața de aceeasi luna a anului trecut. Deși a avut puține cazuri de coronavirus,…

- Vineri au fost raportate, la nivel mondial, 413.121 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezinta un record conform rapoartelor autoritatilor sanitare, de la inceputul pandemiei, conform Worldmeters. In Europa, SUA si Canada, numarul cazurilor depistate a crescut brusc intr-o saptamana, cu 44%, respectiv…

- Statele membre ale Uniunii Europene au alocat in 2018 suma de 50,7 miliarde de euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, Bulgaria si Romania ocupand ultimele locuri in functie de cheltuielile pe cap de locuitor cu 11 euro respectiv 30 de euro, comparativ cu o medie de 113 euro…

- Daca in primele luni ale pandemiei primeam detalii pe fiecare moarte de COVID-19 in parte - despre afectiunile din fisele medicale ale pacientilor, de multe ori irelevante, de la surditate la autism -, astazi, Ministerul Sanatatii nu are centralizarea comorbiditatilor cel mai des intalnite in decesele…