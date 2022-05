Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a avut joi o prima intrevedere in sistem de videoconferința cu domnul Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Mexic. Discuția a vizat o viitoare colaborare intre județul Vrancea și Mexic (in special statul…

- Deputatul PSD de Argeș Nicolae Pavelescu, subprefectul Ciprian Neculaescu și consilierul local Margalin Blidaru au susținut o conferința de presa la sediul PSD Campulung Muscel, sambata, 16 aprilie. Pachetul de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania” a fost tema principala abordata de catre…

- Guvernarea PSD/PNL a provocat o inflație galopanta ce se apropie de 12% prin lipsa masurilor economice coerente in contextul crizei economice mondiale. Romanul de rand este din ce in ce mai afectat pentru ca se confrunta cu o explozie a prețurilor iar leu nu mai valoreaza mare lucru. In contextul crizei…

- Smiley lanseaza pe toate platformele de streaming „Fii tot ce poți”, un feat. neașteptat cu Șatra B.E.N.Z. și marcheaza astfel o colaborare considerata a fi „șocanta” de industria muzicala romaneasca, dar și reunirea Șatrei dupa 2 ani de la ultima lor lansare impreuna. „Fii tot ce poți” a aparut intr-una…

- Liderii coalitiei de guvernare au analizat, ieri, forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pregatite pentru protejarea populatiei si economiei de efectele crizelor pe care le traverseaza Romania. Ei le vor prezenta oficial, lunea viitoare, intr-o conferinta de presa la Palatul Parlamentului.…

- Romania a caștigat Turneul Ambasadelor organizat in marja Campionatului Mondial 2022, in finala disputata impotriva țarii organizatoare, Qatar!"Ma bucur ca alaturi de colegii din ambasada și sub coordonarea domnului ambasador, E.S. Marius Gabriel Lazurca, țara noastra desfașoara activitați diplomatice…

- Președintele PNL, Florin Cițu, cere Guvernului Romaniei sa ia masuri ferme impotriva Rusiei. El crede ca Romania nu trebuie sa fie singura țara din UE care nu impune sancțiuni impotriva Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Patru funcționari din Consiliul Județean Vrancea sunt suspectați ca, in perioada 2017-2018, au acceptat plați pentru acțiuni fictive de deszapezire in valoare de 100.000 de euro. Curtea de Conturi Vrancea a interpretat ca exista un prejudiciu de 547.581 lei in urma derularii contractului de deszapezire…