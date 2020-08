Noi măsuri luate de Grecia din cauza pandemiei de COVID-19 Noi masuri luate de Grecia din cauza pandemiei de COVID-19 Foto EPA/ORESTIS PANAGIOTOU. Grecia a decretat ieri închiderea pe timpul nopții a barurilor și restaurantelor în unele dintre principalele sale destinații turistice, dupa înregistrarea a numeroase cazuri de infectari cu noul coronavirus. Zonele în care restaurantele și barurile au fost închise, începând de la miezul noptii pâna la 7:00 dimineața, includ insulele turistice: Mykonos, Santorini, Corfu, Rhodos și Creta, iar din 16 august un maximum de 750 de persoane vor avea voie… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca inca trei cetateni romani din Grecia - doi in Creta si unul in Santorini - au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, scrie Agerpres.Potrivit MAE, cei doi romani din Creta au fost transferati intr-un hotel unde vor sta in carantina, impreuna cu membrii…

- Grecia nu a renunțat sa ceara celor care vor sa intre pe teritoriul elen prezentarea unui test molecular negativ pentru infecția cu COVID-19. Numarul mare de centre care efectueaza aceste teste, anunțat de premierul Ludovic Orban, nu este insa suficient. Mai ales ca, din toate aceste centre, doar cateva…

- Romanii sperau ca pot trece granita fara el intrucat știau ca masura intra in vigoare de la 6 dimineața, iar ei au ajuns cu putin dupa miezul noptii. Nu doar romanii sunt in aceasta situație, ci și turiști din alte țari care au vrut, miercuri dimineața sa intre in Grecia neavand teste. Unii…

- Guvernul Greciei planuiește sa controleze raspandirea coronavirusului in cea mai mare masura posibila in același timp cu menținerea deschisa a sectorului turistic printr-o ridicare treptata a interdicțiilor de zbor din anumite zone considerate de risc și implementarea de noi masuri menite combaterii…

- Cercetatorii din Grecia sustin ca sunt aproape de a lansa un test molecular pentru detectarea COVID-19, care ar putea oferi o alternativa mai ieftina la kiturile provenite din import, precum si accesul la stoc suficient, informeaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Grecia foloseste in prezent kituri…

- Laurentiu Ionescu, fondatorul agentiei de turism First Class, a oferit un interviu pentru Ziare.com in care a explicat dificultatile de care s-a lovit de cand autoritatile elene au inchis cinci dintre cele sase vami cu Bulgaria, dar si de la introducerea obligativitatii completarii unui formular cu…

- Conform planului anuntat de cateva saptamani bune, Grecia trece la faza 2 a liberalizarii turismului – din 1 iulie se va putea calatori spre insule si relua cursele aeriene spre Creta, Rhodos, Corfu, Santorini si celelalte insule. In total, de la 1 iulie, 27 aeroporturi vor fi redeschise traficului…

- Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat ca sezonul turistic se va deschide oficial pe data de 15 iunie, iar cursele aeriene charter se vor relua din luna iulie. Premierul a spus ca avantajul Greciei va fi reputatia de securitate, siguranta si sanatate, pe care a castigat-o in perioada pandemiei…