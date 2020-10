Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca sunt 11 judete cu peste 100 de cazuri de COVID-19, plus Bucuresti, si ca este in lucru o Ordonanta de Urgenta astfel incat cazurile oligosimptomatice si asimptomatice sa ramana la domiciliu, insa sub supravegherea medicilor de familie.…

- Ministrul Sanatații a fost intrebat cand vor decide autoritațile sa ia din nou masuri drastice precum inchiderea restaurantelor sau a cinematografelor. Potrivit acestuia, acest lucru se va intampla in momentul in care indicele va fi depașit. „Noi avem aceeași parametrii pe care ii menținem. La nivelul...…

- Statul va acoperi diferența de salariu pentru angajații carora le este redus programul de lucru și din aceasta cauza și salariul . Un numar de 700.000 de oameni din mediul privat ar urma sa beneficieze de noile masuri anunțate de Ministerul Muncii, dupa ședința de guvern de vineri. ”Noul pachet de masuri…

- Romania a ajuns la aproape 50.000 de persoane confirmate cu coronavirusși de noua zile adauga peste 1.000 de cazuri pe zi. Numarul pacienților instare grava este in creștere, la fel și numarul deceselor. Pot noile masuri decise de Guvern sa scada numarul cazurilor de coronavirus, in perioada in care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat marți o hotarare prin care propune ca pe plaja distanța mai mica de doi metri sa fie permisa doar pentru soți și copii. Masura va fi valabila incepand cu 1 august, noteaza Digi 24.„Se propune modificarea excepției de la regulile distanțare fizica…