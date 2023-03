Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile bancare americane au scazut puternic luni, in frunte cu titlurile First Republic Bank, care s-au prabusit cu 64%, chiar daca autoritatile de reglementare au luat masuri extraordinare, duminica seara, pentru a sprijini toti deponentii de la Silicon Valley Bank si Signature Bank, care au fost…

- Apar nori negri la orizontul economiei globale, care amintesc de marea criza financiara din 2008-2009. Ca și atunci, varful aisbergului este prabușirea unei banci importante din Statele Unite – este vorba de celebra Silicon Valley Bank, intrata brusc in faliment vineri, 10 martie. Prabușirea bancii…

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, trase in jos de titlurile bancare, care au inregistrat cea mai slaba evolutie din peste un an, ca urmare a prabusirii bancii american Silicon Valley Bank (SVB), transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%.…

- Piețele bursiere europene au avut un inceput de saptamana foarte slab, in condițiile in care turbulențele care au inceput saptamana trecuta continua sa afecteze piețele, informeaza publicația britanica The Guardian.Asta in ciuda faptului ca autoritațile de reglementare din SUA au protejat depozitele…

- Banca Centrala a SUA spune ca intalnirea este una normala și nu a oferit alte detalii. Insa, anuntul vine dupa prabusirea de vineri a Silicon Valley Bank, care este cel mai mare esec al unei banci de la criza financiara din 2008. Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul…

- Saptamana trecuta, in lumea finanțelor americane s-a produs un seism cu multe implicații. Este vorba de Silicon Valley Bank (SVB) care a fost inchisa vineri, 10 martie, de autoritațile americane. Puțin cunoscuta marelui public, SVB s-a specializat in finanțarea start-up-urilor, devenind a 16-a banca…

- Ministerul de Finante al Marii Britanii si Banca Angliei lucreaza impreuna pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a bancii americane Silicon Valley Bank, care a fost inchisa pe neasteptate vineri, a anuntat sambata ministerul, citat de Reuters, potrivit news.ro.Oficialii…