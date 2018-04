Doi palestinieni au fost uciși și 250 raniți de israelieni intr-o noua runda de conflicte izbucnite in Fașia Gaza intre Israel și Palestina, scrie Agerpres. Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat. Alti 250 de palestinieni au fost raniti de gloante sau de tiruri de gaze lacrimogene și au avut nevoie de ingrijiri medicale. Mii de palestinieni participa la noi proteste de-a lungul granitei dintre Gaza si Israel, la o saptamana dupa violentele in timpul unor manifestatii similare…