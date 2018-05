Stiri pe aceeasi tema

- Politia americana a difuzat miercuri o inregistrare video cu momentul in care fortele de ordine au intrat intr-o camera a hotelului Mandalay Bay din Las Vegas (statul Nevada) din care, la 1 octombrie anul trecut, Stephen Paddock a impuscat mortal 58 de persoane.

- Peter Wang, in varsta de 15 ani, a murit in atacul armat de saptamana trecuta, care a avut loc la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida. Potrivit pritenilor, acesta a fost impușcat de mai multe ori, in timp ce ținea ușa deschisa pentru ca alți oameni sa poata scapa.

- Politia federala americana a recunoscut vineri ca nu a luat masurile care se impuneau dupa ce a fost avertizata, in ianuarie, cu privire la potentialul pericol pe cae-l reprezenta Nikolas Cruz, un adolescent de 19 ani care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, scrie AFP.

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

