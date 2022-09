Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu și-a aniversat ziua de naștere in arest la domiciliu. Manelistul a implinit pe 3 Septembrie, 30 de ani. Intr-o postare pe Instagram, Mocanu scrie ca singura dorința a sa este sa scape de problemele cu legea. Mesajul a fost atașat la o poza cu manelistul pe terasa vilei sale de la Ștefanești.…

- Dani Mocanu face senzație chiar și din arest. Acesta a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca, in acest an, iși serbeaza ziua de naștere arestat la domiciliu.

- Victima fraților Mocanu a depus saptamana trecuta plangere penala, pentru ca o saptamana a fost internat in spital. Barbatul care a fost batut de cei doi frați, dar și de alți indivizi a vorbit despre altercația care a avut loc in acea noapte in benzinaria de la Podul Viilor din Pitești.Ionuț Cornel…

- Dani Mocanu e implicat in multe scandaluri și probleme cu legea, insa manelistul nu uita de Divinitate. Cantarețul, aflat in arest la domiciliu, a publicat un clip video in care arata cum se roaga alaturi de copiii sai in genunchi la Dumnezeu.

- Dupa ce a participat la bataia din benzinaria din Pitești, Dani Mocanu a fost acuzat de tentativa de omor, iar acum a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii l-au așteptat pe Aeroportul Otopeni și l-au dus direct la audieri pe manelist.

- Anamara Ferentz și Supai, iubitul american, traiesc de mai bine de un an o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi locuiesc la ferma barbatului, in Oregon, alaturi de cei 7 acopii ai acestuia. Recent, vedeta și-a surprins fani cu imagini alaturi de trei dintre copiii iubitului ei. Aceștia au decis sa…

- Dani Mocanu este autorul unui alt incident cu violența. El, fratele lui și alții au sarit la bataie cu bate asupra unui barbat. Manelistul este anchetat in aceste momente dupa scena teribila. Reamintim faptul ca in urma cu doua saptamani el a agresat un fotbalist și a fost ținut in arest și audiat de…

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, se pregatesc ca in doar o luna sa-și stranga in brațe baiețelul, iar cei doi sunt foarte nerabdatori sa-l cunoasca pe cel mic. Recent s-au filmat intr-o ipostaza tandra, ceea ce le-a adus o mulțime de reacții pe rețelele de socializare.