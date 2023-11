Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest vor putea obține noi granturi de cate 50.000-275.000 euro pe proiect, pentru investiții in afaceri diverse, de la IT, cabinete medicale sau sali de fitness pana la brutarii, procesarea alimentelor sau ateliere de mobila, printr-o noua schema de fonduri europene destinata internaționalizarii IMM-urilor, lansata in consultare publica.