- Societatea Nationala de Medicina a Familiei critica recenta OUG care prevede ca bolnavii de COVID-19 asimptomatici sau cu forme usoare vor fi tratati la domiciliu de catre medicii de familie, fara o evaluare initiala prin investigatii de laborator sau imagistice. Medicii de familie spun ca sunt impovarati…

- Ziarul Unirea 3 NOI FOCARE de COVID-19 in județul Alba. Aproape 50 de persoane infectate in cadrul acestora Au fost depistate trei noi focare, in urma testarilor de marți, 6 octombrie, in cadrul unei case private de tip familial din Ciugud, un centru de recuperare din Galda și la o instituție din Alba…

- PRO Moldova solicita ca tratamentul pentru pacienții care se trateaza de COVID-19 la domiciliu sa fie compensat de stat. O inițiativa in acest sens va fi inaintata Parlamentului pentru a veni in ajutorul cetațenilor care lupta cu noul coronavirus.

- Spitalul de Urgenta Subteran Fortificat Sammy Ofer este cel mai mare centru de tratament pentru pacientii cu coronavirus din tara. Locația are in dotare de 700 de paturi si 140 de ventilatoare și a fost construita la 16,5 metri sub pamant, a anuntat Spitalul Rambam, din Haifa. Pana acum in Israel au…

- In situația in care intr-o clasa va fi depistat un elev care are Covid-19 toți colegii acestuia vor fi plasați in carantina la domiciliu. Ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca se vor inchide clasele pentru 14 zile in cazul in care vor fi identificate cazuri de coronavirus. “In momentul in care avem…

- Inca doua focare de COVID-19 au fost depistate in judetul Prahova, acestea fiind localizate la centre medico-sociale din judet unde au fost raportate 22 de cazuri de imbolnavire in randul beneficiarilor si al salariatilor, noteaza Agerpres.

- Doua focare de infectie cu noul coronavirus au izbucnit in centre medico-sociale din judetul Iasi. La Raducaneni sunt 20 de infectati, respectiv trei angajati si 17 persoane aflate in ingrijre. La Bivolari sunt 12 persoane infectate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit directorului…