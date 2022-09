Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost surprinse pe camerele de supraveghere. Din imagini putem observa ca Laurențiu Reghecampf a aruncat-o pe jos pe impresara și a intrat peste ea in mașina pentru a o lovi. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au batut chiar in fața vilei…

- Anamaria Prodan a ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca dupa scandalul cu Laurențiu Reghecampf, de vineri seara, de la Snagov. Impresara nu s-ar simți deloc bine, iar acum are piciorul si mana imobilizate in ghips din cauza loviturilor aplicate de antrenor in timpul conflictului. Cei doi și-au imparțit…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost implicați, vineri seara, intr-un conflict violent. Duminica, antrenorul celor de la Neftchi Baku și-a botezat copilul pe care il are alaturi de noua lui partenera, Corina Caciuc. Reghecampf și Anamaria Prodan, aflați in plin proces de divorț, au ajuns…

- Bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a devenit scandalul momentului in showbizul romanesc. Dupa ce impresara și fostul ei soț au avut parte de o altercație violenta la vila lor din Snagov, momentul s-a soldat cu drumuri la poliție, plangeri penale și scoaterea unor certificate medico-legale.…

- O noua filmare cu bataia dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf , aflati in proces de divort, a fost facuta publica , iar pe imagini se vede ca violentele au inceput la scurt timp dupa ce impresara i-a aratat ceva pe telefon fostului partener, transmite Gazeta Sporturilor. Clipul de aproape…

- Bataia dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf a fost filmata, iar potrivit imaginilor aparute in mediul online impresara si antrenorul isi dau palme si pumni, in plina strada. In ciuda unor prime imagini in care cei doi sunt deja „in actiune” publicate in prima parte a zilei de sambata, o alta…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost implicați, vineri seara, intr-un conflict violent. Au aparut imagini de la bataia cumplita dintre cei doi, in urma careia aceștia au ajuns la secția de poliție. Vineri seara, in jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din…

- Impresara Anamaria Prodan și fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf, s-au batut in fața vilei de la Snagov, arata imaginile difuzate sambata, 24 septembrie, de Realitatea Plus. In secvențele filmate cu telefonul mobil se vede cum Reghecampf și fosta lui soție iși impart pumni.