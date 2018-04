Stiri pe aceeasi tema

- Detalii cutremuratoqare au iesit la iveala despre tanara de 19 ani din Valcea, gasita ingropata in padure. Ar fi pus-o sa-și sape groapa iar mai apoi a ucis-o cu sange rece și a ingropat-o acolo, chiar daca purta in pantece, pare-se, un copil. Cadavrul tinerei de 19 ani, descoperit abia de curand, zacea…

- Apar noi detalii in cazul Didinei Maxim, femeia moarta de la Vaslui, care a fost „saltata” de mascați chiar de pe catafalc, in urma unor suspiciuni privind cauza morții. Chiar inainte de a fi inmormantata, femeia de 64 de ani din comuna vasluiana Muntenii de Jos a fost luata de polițiști și dusa la…

- Gica Popescu a vorbit despre situația stadioanelor din proiectul pentru EURO 2020. Recunoaște ca situația de la Dinamo nu este deloc buna, insa da asigurari ca Romania nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu. "Se preconizeaza ca in luna iunie speram sa se semneze contractul de proiectare…

- Dosar penal pentru tinerii care si au abandonat prietenul pe o strada din Pitesti, desi acesta se simtea rau. Tanarul a murit chiar pe trotuarul din fata blocului in care locuia. Procurorii au deschis doua dosare penale. Unul in care ofiterii de la crima organizata verifica daca victima consumase droguri…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a declarat, luni, ca a fost deschisa o cercetare prealabila a sefului serviciului din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) Prahova, in cazul descinderii la o adresa gresita din Capitala in luna februarie.

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Noi detalii socante ies la iveala in cazul crimei de la gradinita. Criminalul a intentionat sa se sinucida in fata sotiei sale, insa a ajuns sa o ucida.Marius Botan a fost retinut pentru...