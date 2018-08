Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Sector 4 au depistat, miercuri, in jurul orei 10.00, cadavrul unei femei ce fusese data disparuta la oficialii Spitalului Alexandru Obregia din Capitala. Oamenii legii au descoperit cadavrul cu ajutorul cainelui de urma.

- Psihologul Hanibal Dumitrașcu a incetat din viața, duminica dupa-amiaza, dupa ce a ajuns, joi, de urgența, la Spitalul Universitar, in urma unui atac cerebral. Psihologul a fost supus și unei inervenții chirurghicale, el suferind și de alte boli cronice.Reprezentanții Spitalului Universitar…