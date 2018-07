Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Postelnicu, tatal solistei Adina, de la Heaven, s-a stins din viața miercuri seara, dupa ce a suferit un atac de cord și, din pacate, nu a mai putut fi salvat. Vasluienii si-l amintesc drept un om bun, discret, care a luptat pentru familie ca nimeni altul. Iubea foarte mult aceste meleagurile…

- Fotbalista Georgiana Onea s-a operat in Italia, la Roma, dupa cum scrie chiar ea pe pagina de Facebook: „Hei dragii mei, vreau sa va dau vestea cea mare. Ieri (marți – n.r.) am facut operația și a fost reușita cu succes...datorita echipei de medici din Institutul de Tumori Regina…

- Veste trista pentru familia cunoscutei soliste Adina Postelnicu, de la Heaven. Tatal sau s-a stins din viata, noaptea trecuta, in urma unui infarct, la casa sa din Berceni, acolo unde se mutae definitiv de o luna de zile. Cantareata se afla in vacanta, in Liban, cand a primit cumplita veste. La doar…

- REZULTATE BAC edu.ro VASLUI. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie. Rezultate Bac 2018 in Vaslui pe Edu.ro Conform edu.ro, rezultatele la Bacalaureat 2018 in Vaslui sunt publicate AICI. Rezultate la Bac 2018 in Vaslui pe licee Probele la prima sesiune de Bacalaureat…

- Pentru ca documentatia privind proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, cu finantare europeana, nu intrunea conditiile de avizare ISU, conform legii, Aquavas SA a…

- La sfarsitul anului 2016, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrarilor de apa si canal, fazate din POS Mediu 2007 – 2014. Contractul are o valoare totala de 355.927.333 lei si va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrari…

- ”Le mulțumesc celor care au venit la Vaslui și au expus ce au mai frumos. Sunt veniți expozanți din Pitești, Iași, Ploiești, Galați, București, Targu Mureș, Sibiu, Brașov, Cluj Napoca, Alba Iulia, Huși, Barlad și comune din județul nostru. Le mulțumesc tuturor și sunt convins ca toți cei care au vizitat…

- Primaria municipiului Vaslui dorește sa faca din Centrul Civic un colț de rai și propune vasluienilor sa participe, intre 19 și 21 mai, la Serbarea florilor. Evenimentul, care crește de la an la an ca valoare și numar de participanți, se dorește a deveni o importanta manifestare de profil in zona Moldovei.…