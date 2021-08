Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat TVR s-a stins din viața dupa ce s-a aruncat de pe cladirea televiziunii. Cum s-a petrecut totul și cine era barbatul care a ales sa-și ia viața intr-un asemenea mod? Care sunt detaliile care se cunosc despre el? Un angajat TVR, mort dupa ce s-a aruncat de pe cladirea televiziunii Un angajat…

- Un angajat al TVR a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de pe sediul televiziunii din Bucuresti. Politistii au deschis o ancheta pentru a afla motivele din spatele gestului extrem. Barbatul, un angajat al departamentului sport din TVR , s-ar fi urcat pe cladirea-turn in care isi desfasoara…

- O veste dura a lovit presa romana, sambata. Un angajat al TVR s-a aruncat de pe cladirea turn și a murit! Un dosar penal a fost deschis in acest caz, iar un echipaj de la Medicina Legala se deplaseaza la fața locului. S-a aruncat in gol, a murit la impactul cu solul Conform primelor informatii, […]…

- In urma cu puțin timp un barbat in varsta de 55 de ani, angajat la TVR, s-a urcat pe cladirea televizunii și s-a aruncat in gol. Din pacate impactul i-a fost fatal acestuia și a murit. Acum a inceput o ancheta la fața locului

- Amalia Nastase și Razvan Vasilescu s-au casatorit civil in Las Vegas, in urma cu cinci ani, iar la scurt timp au facut o cununie religioasa și in Romania. Cei doi au impreuna un baiețel și o casnicie așa cum au visat. Fosta soție a lui Ilie Nastase a vorbit despre certurile cu Razvan și despre cum merg…

- Dario Bonetti (59 de ani) a susținut prima conferința de presa de la revenirea la Dinamo. Dinamo - FC Voluntari, din prima etapa a Ligii 1, este luni, de la ora 20:30. Dario Bonetti și-a asumat o misiune dificila, aceea de a prelua Dinamo in plin insolvența și cu un lot care se subțiaza zilnic. Antrenorul…

- Oțel, cherestea, plastic și combustibil. Porumb, soia, zahar și ulei de floarea soarelui. Case, mașini, scutece și hartie igienica. La orice produs te uiți, prețurile sunt in creștere. Recuperarea post pandemie este in plina desfașurare, iar economia mondiala se lupta sa țina pasul. Pe masura ce economiile…

- Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai, afectat de ploi torentiale, informeaza joi Xinhua. Mai multe persoane s-ar putea afla in continuare sub daramaturi,…