Cu cateva luni in urma, Biroul Federal de Poliție Criminala din Germania (BKA) a descoperit agenția de turism poloneza Feeria Lwowa. Se presupune ca suspecții responsabili de exploziile de la Nord Stream au inchiriat iahtul Andromeda prin intermediul acestei agenții pentru a ajunge la locurile unde au avut loc sabotajele, in Marea Nordului. Costul unei saptamani la bordul iahtului de 15,5 metri variaza intre 3.200 și 4.500 de euro, in funcție de sezon. Echipajul suspectat, format din cinci barbați și o femeie, și-a inceput calatoria in Rostock, Germania, cu opriri intermediare pana la punctul…