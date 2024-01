Noi avertizări hidrologice care vizează râuri din vestul ţării Hidrologii au prelungit pana luni avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de inundații. Acestea vizeaza raurile din 8 bazine hidrografice. Incepand de sambata, de la ora 12.00, pana luni dimineața, la ora 6.00, este in vigoare un Cod portocaliu, pe raurile din bazinul hidrografice: Tur – sectorul situat in aval de confluenta cu raul Talna […] Articolul Noi avertizari hidrologice care vizeaza rauri din vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben pentru mai multe rauri din Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, valabile pana sambata. De vineri, de... The post Avertizare de cod galben pentru raurile din vestul țarii, printre care și Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Hidrologii au emis, joi, avertizari cod portocaliu si cod galben, pe rauri din 14 bazine hidrografice, pana vineri., potrivit news.roPotrivit INGHA, se instituie cod portocaliu, incepand de joi, ora 12:00, pana maine, la aceeasi ora pe raurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior si afluentii…

- Hidrologii au transmis, luni, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, o avertizare cod galben si o avertizare cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice Tisa, Somesul Mare, Somesul Mic, Crasna, Iza, Lapus, Tur, din mai multe…

- Hidrologii au transmis, luni, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, o avertizare cod galben si o avertizare cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice Tisa, Somesul Mare, Somesul Mic, Crasna, Iza, Lapus, Tur, din mai multe…

- ANM a transmis doua avertizari, de tip cod galben si portocaliu, care anunta ploi abundente, chiar si de peste 70 l/mp, in mai multe județe. De miercuri, ora 10.00, pana joi, ora 12.00, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și zonele montane aferente va ploua și se vor acumula…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana joi la pranz, pe rauri din opt judete, precum si un Cod galben de inundatii ce vizeaza 16 bazine hidrografice, conform Agerpres.Potrivit hidrologilor, in intervalul…

- Specialiștii de la „Apele Romane” au emis, duminica, avertizari Cod portocaliu și Cod galben de viituri in nord-vestul țarii. Fenomenele vizate constau in cresteri de debite si niveluri, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, cu depasiri de aparare, conform Mediafax.„Conform…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru anumite zone din județul Arad. Sunt vizate localitațile Șiria și Tarnova, alerta pe termen scurt fiind valabila pana la ora 16:30. Se vor semnala intensificari puternice ale vantului care vor…