Noi avertismente ale meteorologilor. COD GALBEN de ninsoare și viscol pentru estul țării Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la -20…-18 grade Celsius, in noaptea de marti spre […] The post Noi avertismente ale meteorologilor. COD GALBEN de ninsoare și viscol pentru estul țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

