Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre angajații Agenției Servicii Publice(ASP), reținut acum o luna in dosarul mitei la eliberarea permiselor de conducere, revine in izolator. Astfel, potrivit unui comunicat de presa al CNA, Curtea de Apel Balți a decis schimbarea masurii preventive din arest la domiciliu in arest preventiv,…

- Curtea de Apel Balți a decis, astazi, sa-l plaseze in penitenciar, pe un termen de 30 de zile, pe unul din invinuiții in dosarul mitei la eliberarea permiselor de conducere de la ASP Balți, reținut pe 28 martie de ofițerii Direcției Generale Teritoriale (DGT) Nord a CNA. Anterior, prima instanța l-a…

- Șase persoane au fost reținute, in urma perchezițiilor, desfașurate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, in cadrul mai multor cauze penale, pornite pe fapte de corupție comise de angajați ai Agenției Servicii Publice.

- Polițiștii constanțeni fac percheziții, joi, 6 aprilie, la locuința din București a lui Dan Diaconescu, acesta urmand sa fie dus la Constanta pentru audieri, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Constanța, „procurorului de caz din cadrul Parchetului de…

- Procurorii DNA fac, marți, percheziții la Aeroportul Henri Coanda, la firmele care administreaza magazinele duty free și pe cele care comercializeaza mancare, fiind vizata modalitatea de incheiere a contractelor de inchiriere și prelungirea lor, informeaza „Adevarul”.Surse judiciare au declarat pentru…

- Victor Daniel Popescu, agent de politie judiciara in cadrul Sectiei 21 din Capitala, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta, dupa ce a fost prins in timp ce primea 10.000 euro mita de la o femeie, careia ii promisese ca o va ajuta sa obtina fraudulos doua permise de conducere.…

- La data de 28 februarie 2023, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, brigazilor de combatere a criminalitații organizate Bucuresti, Timisoara, Alba Iulia, Oradea, Craiova,... The post Zeci de percheziții in Arad și alte județe. Peste 60 de persoane urmeaza sa duse la audieri…

- Perchezitiile efectuate vineri de politistii de la Economic si procurorii Instantei supreme vizeaza activitatea unor medici care montau pacientilor defibrilatoare si stimulatoare cardiace luate de la oameni decedati, la preturi de dispozitive noi, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Cu banii…