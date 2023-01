Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul continuarii mobilizarii in Rusia este susținut in mod constant si artificial din strainatate, insa lumea ar trebui sa se concentreze pe declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin, in acest sens, a anunțat, marți, jurnaliștilor secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov,…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, a sustinut luni ca Sevastopolul este atacat de drone, iar Ucraina a devenit un 'laborator de arme' al Statelor Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ucraina și Occidentul au reacționat „cinic” la incetarea focului de 36 de ore propusa de președintele rus Vladimir Putin pentru a marca Craciunul ortodox pe rit vechi, a acuzat marți, 10 ianuarie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, potrivit agenției Reuters , preluata de…

- Miercuri, Kremlinul a avertizat ca noile livrari de arme americane catre Ucraina nu vor face decat sa „agraveze” conflictul cu Rusia, in contextul in care președintele Volodimir Zelenski este așteptat la Washington in cursul zilei de miercuri, 21 decembrie, scrie The Guardian . „Toate acestea duc cu…

- In cursul zilei de astazi, 17 decembrie 2022, Kremlinul a transmis ca președintele țarii, Vladimir Putin, le-a cerut comandanților armatei sale propuneri cu privire la modul in care cred ei ca ar trebui sa decurga campania militara a Rusiei in Ucraina. Vladimir Putin a fost in vizita la operativ al…

- Moscova a criticat joi Polonia pentru ca a declarat Rusia „stat sponsor al terorismului”, calificand decizia Varșoviei ca facand parte dintr-o campanie occidentala țintita care nu are nicio relevanța juridica, scrie The Moscow Times . Camera inferioara a parlamentului polonez, Seimul, a emis aceasta…

- „Este un subiect al Federației Ruse. Este fixat și definit legal. Nu exista schimbari și nu pot exista schimbari”, a declarat oficialul de la Moscova.Peskov a mai precizat, totodata, ca Kremlinul nu regreta proclamarea anexarii Hersonului și a celorlalte 3 regiuni ucrainene (Donețk, Luhansk și Zaporojie…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a intreprins o vizita in regiunea Lugansk anexata de Moscova in estul Ucrainei, la mai mult de opt luni de la declansarea invaziei ruse, informeaza dpa și Agerpres. Peskov, un apropiat al lui Vladimir Putin, a participat la ”un program de instruire pentru…