- Propaganda rusa lanseaza noi amenințari la adresa NATO. Parlamentarul rus Alexei Juravliov, vicepreședinte al Comisiei de Aparare din Duma de stat, a amenințat din nou cu un razboi nuclear, comentand perspectiva aderarii Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantica.

- Vladimir Putin a declarat luni ca extinderea NATO catre Finlanda si Suedia nu este o problema pentru Rusia, cu exceptia cazului in care ea va include si desfasurarea de trupe straine pe teritoriul acestor tari. In ciuda lui Putin, Romania saluta decizia Suediei de a aplica pentru calitatea de membru…

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- In cursul zilei de marți, reprezentantii a 40 de tari s-au reunit la baza aeriana americana Ramstein, in vestul Germaniei pentru a discuta despre sprijinul suplimentar pe care il pot acorda Ucrainei in vederea caștigarii razboiului. Manat de resentimente și orgolii, Vladimir Putin a revenit in atenția…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin refuza sa excluda utilizarea armelor nucleare. Dmitri Peskov a transmis marți ca Moscova va folosi arme nucleare in Ucraina doar in cazul unei „amenințari existențiale” impotriva Rusiei. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteți citi acolo…