Stiri pe aceeasi tema

- Anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice Crasna (judetul Satu Mare), Crisul Alb (judetele Hunedoara si Arad), Bega (judetul Timis), Timis, Barzava si Moravita (judetele Caras Severin si Timis) se afla sub Cod portocaliu de viituri pana luni, la miezul noptii,

- Hidrologii anunta ca in urmatoarele ore se pot produce inundatii pe mai multe rauri din Transilvania, Banat si Muntenia. Pericolul este in bazinele hidrografice Tur, Somesul Mare, Crasna, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega,Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu si Olt.

- Hidrologii anunța ca in urmatoarele ore se pot produce inundații pe mai multe rauri din Transilvania, Banat și Muntenia. Pericolul este in bazinele hidrografice Tur, Somesul Mare, Crasna, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega,Timis, Barzava, M

- In aceasta dupa-amiaza, in contextul avertizarii hidrologice COD PORTOCALIU valabila pentru bazinul hidrografic Crasna, prefectul județului Satu Mare, Radu Roca , s-a deplasat cu inspectorul șef al ISU Satu Mare, lt.col. Buzduga Sergiu Marius, in localitatea Domanești, pentru o acțiune de recunoaștere…

- Conform situatiei hidrometeorologice actuale si prognozei meteorologice pentru urmatoarele 48 de ore, incepand de astazi, 17 ianuarie, ora 22:00, bazinele hidrografice: Tisa – intrarea in tara, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Barzava, Caras, Nera,…

- Centrul National de Prognoze Hidrologice a actualizat, luni, avertizarile care vizeaza bazine hidrografice din mai multe zone ale tarii. Aceste zone sunt pericol de inundații. Concret, hidrologii au reinnoit Codul Portocaliu pentru raurile din bazinul hidrografic Tur, respectiv sectorul situat in aval…

- Avertizarea cod portocaliu este valabila pana luni la miezul noptii, pe rauri din bazinele hidrografice Tur si Crasna, in judetul Satu Mare. Totodata, este in vigoare un Cod galben pentru sectoare de rauri din 11 bazine hidrografice, anunța hidrologii, potrivit News.ro . „(..) specialistii I.N.H.G.A.…

- Potrivit specialiștilor de la Centrul Național de Prognoze Hidrologice, incepand de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, se va institui Codul Galben pentru unele sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Tisa – intrarea ȋn tara, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb,…