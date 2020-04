Stiri pe aceeasi tema

- Rory Southworth, un britanic innebunit dupa drumeții și de escalada, nu renunța la pasiunea lui nici macar in izolarea impusa de pandemia de coronavirus. The Guardian scrie cum tanarul și-a propus sa urce, alaturi de alți 30 de montaniarzi, 8.848 m, inalțimea Everestului, in casa și prin jurul ei.Rory…

- Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa 3 inimi, o compoziție emoționanta despre iubire, familie și armonie, cu un clip care reda perfect versurile duioase. 3 inimi este despre iubirea…

- Unul dintre cei mai indragiti artisti romani, Paul Surugiu ”Fuego”, a lansat in cadrul emisiunii pe care o realizeaza la postul national de televiziune cea mai recenta piesa a sa, „Te regasesc, primavara!”. Melodia este compusa de buzoianul Marian Margarit, un vechi colaborator al interpretului.

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunta lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde de lei din plafonul total de 2 miliarde de lei, alocat pentru anul…

- Cantaretul scotian Lewis Capaldi si rapperul londonez Dave au fost marii castigatori ai celei de-a 40-a editii a Brit Awards, organizata marti seara la O2 Arena din Londra, informeaza contul de YouTube al evenimentului. Lewis Capaldi s-a impus la doua categorii - "cel mai bun artist debutant" si "cantecul…

- Noul CEO al British Petroleum, Bernard Looney, a anuntat un plan, potrivit caruia compania va investi mai mult in afaceri cu emisii reduse de carbon, in incercarea de a atinge tinta de emisii de carbon zero in 2050, anunta The Guardian, anunța MEDIAFAX.Potrivit lui Bernard Looney, planul impune…

- Muzicianul britanic Liam Gallagher susține ca Noel Gallagher, fratele sau, a refuzat o oferta de 120 de milioane de euro care li s-a facut pentru un turneu al trupei reunite Oasis, potrivit The Independent, scrie Mediafax.Artistul, care și-a lansat cel mai recent album solo, "Why Me? Why Not",…

- Seful Tesla a distribuit melodia „Don’t Doubt Ur Vibe” in SoundCloud, vineri dimineata si sute de mii de ascultatori s-au grabit sa o asculte, in cateva ore. In plus, antreprenorul a postat si cateva fotografii cu el lucrand intr-un studiu de inregistrari. Pentru a marca lansarea melodiei,…