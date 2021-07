Au fost inaugurate, astazi, bretelele de viteza de la Sebeș, intre autostrazile A1 și A10, pe legatura cu Deva. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a scris pe Facebook ca deschiderea are loc la data programata, 15 iulie, și urmeaza sa fie deschise, pe 31 iulie, și bretelele pe legatura cu Sibiu. „NODUL SEBEȘ INTRE A1 ȘI A10: SE DESCHID AZI CELE DOUA BRETELE DE VITEZA PE DIRECȚIA DEVA-TURDA! Așa cum am promis acum o luna, cand am vizitat nodul de la Sebeș, dam in circulație cele doua bretele de viteza spre/dinspre Deva. Lucrarile sunt pe ultima suta de metri pentru finalizarea acestui nod…